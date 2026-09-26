Ende Oktober steht außerdem der diesjährige Pilztag beim Hessen Forst im Wildpark "Alte Fasanerie" in Hanau an. Die Veranstaltung klingt geeignet für alle, die gerne die volle Pilz-Vielfalt ohne enttäuschende Suche erleben möchten: Geplant ist eine große Frischpilzausstellung, gepaart mit Spiel- und Bastelständen, an denen Kinder in die Welt der Pilze eintauchen können.

Nur den Pilz verzehren, der sicher bestimmt wurde

Wer sich bis zum Ende der klassischen Pilzsaison etwa Anfang November auf die Suche machen will, sollte auch bei kleinerer Pilzausbeute wichtige Regeln zum Sammeln beachten. "Man sollte nur die Pilze essen, bei denen man sich hundertprozentig sicher ist", betont Pilzsachverständiger Maier.

Hände weg heißt es auch bei überalterten oder sehr großen Pilzen. Nicht nur seien diese kein Genuss mehr, auch drohe eine Lebensmittelvergiftung, wenn verdorbene Exemplare mitgenommen werden. "Nehmen Sie hinsichtlich der Qualität nur die Pilze mit, die Sie auch auf dem Markt kaufen würden", rät die Pilzgesellschaft.