Für Skiroller, die im Sommer von Skilangläufern oder Biathleten vornehmlich als Trainingsmittel benutzt werden, steht der Markenname SRB Skiroller aus dem in Zella-Mehlis ansässigen Familienunternehmen Arno Barthelmes. Die Firma ist in diesem Segment weltweit unterwegs und hat ihre Sportgeräte beispielsweise im vergangenen Oktober für die Premiere des Loop One Festivals in München, der offiziellen Saisoneröffnung der weltbesten Biathleten, zur Verfügung gestellt.