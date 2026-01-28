„Totaler Wahnsinn“, kommentiert Schülerin Alexa Kuhles beeindruckt, während sie durch den Ordner mit Fotos der Arbeiten der freischaffenden Künstlerin Katrin Rausch blättert. Darauf Körper, meist völlig nackt, jedoch nie entblößt. Sie sind von Kopf bis Fuß mit Farbe bedeckt: Mit Motiven, die sich stets zu einem Kunstwerk zusammenfügen. Die Künstlerin ist Katrin Rausch. Die Meiningerin findet man für gewöhnlich auf Streetart-Festivals oder Wettbewerben, wie der Bodypainting-Weltmeisterschaft, bei der sie es 2024 auf den dritten Platz schaffte.