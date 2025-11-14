Bodyguards: Berliner Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Bushido

Berlin - Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den Rapper Bushido. Er soll zwei Personenschützer des Landeskriminalamts, die ihn zeitweise dienstlich bewacht hatten, anschließend auch privat beschäftigt haben. Gegen ihn besteht der Verdacht der Vorteilsgewährung, wie ein Sprecher der Ermittlungsbehörde auf dpa-Anfrage mitteilte. Gegen zwei weitere Personen wird demnach wegen Vorteilsnahme ermittelt. Zuvor hatte die ZDF-Sendung "frontal" berichtet. Bushido äußerte sich auf Anfrage bis Freitagabend nicht. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.