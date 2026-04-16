Sie teilen die gleiche Leidenschaft, sind seit vier Jahren ein Paar und haben ein gemeinsames Ziel: Elaine Matthias und Julian Schulz aus Bad Salzungen wollen sich Mitte Mai bei der Ostdeutschen Meisterschaft des Deutschen Bodybuilding- und Fitnessverbands (DBFV) in Apolda für die deutsche Meisterschaften im Bodybuilding qualifizieren. Ein Vorhaben, das Disziplin, Verzicht und vor allem Zusammenhalt verlangt.