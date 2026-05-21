Monate voller Disziplin, Entbehrungen und harter Arbeit liegen hinter ihnen. Unzählige Stunden im Fitnessstudio, schweißtreibende Trainingseinheiten, strenge Diäten und bewusster Verzicht – all das mündete in einem einzigen, alles entscheidenden Moment. Als Elaine Matthias und Julian Schulz bei der Ostdeutschen Meisterschaft in Apolda als Bodybuilder-Paar gemeinsam die Bühne betraten, war die Anspannung greifbar. Doch dann der Lohn für all die Mühen: Gold. Ein Augenblick, den sie so schnell nicht vergessen werden.