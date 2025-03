Der Waldgürtel, der sich um Schmalkalden schmiegt, ist in den vergangenen Jahren stark durchlöchert worden. Rund 20 Prozent der gut 25 000 Hektar großen Reviere, die vom Schmalkalder Forstamt betreut werden, sind Schadflächen im Oberstand. Allerdings haben die Waldbesitzer die Wiederaufforstung in die Wege geleitet. In wenigen Jahren dürften viele lichte Stellen wieder von sattem Grün bedeckt sein, wenn es das Wetter und die äußeren Umstände zulassen.