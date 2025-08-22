Der im Juni eingefangene Luchs Baron hat die erste Etappe seiner Rückkehr in die Wildnis gemeistert, heißt es in einer Pressemitteilung des BUND Thüringen. Im Rahmen des Projekts „Luchs Thüringen“ hatte der Verband gemeinsam mit seinen Partnern die notwendigen Schritte hierfür koordiniert. Nach mehrwöchiger Pflege in der Wildtierauffangstation des Alternativen Bärenparks Worbis konnte der junge Luchs nun in das Auswilderungsgehege im Thüringer Wald gebracht werden. Dort soll er sich einige Tage eingewöhnen, bevor er von dort aus endgültig in die Freiheit entlassen wird.