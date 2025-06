Dienstagmittag vorige Woche: Der Luchs rekelt sich auf einer gemähten Wiese in der Sonne. Die vorbeifahrenden Autos interessieren ich nicht so sehr. Nähert sich jedoch ein Mensch, richtet sich sein Blick auf ihn und die Pinselohren bewegen sich. Mal steht er auf, mal legt er sich hin oder setzt zum Sprung nach einer Maus an. Eine Autofahrerin hält an und warnt, nicht so nahe an den Luchs heranzugehen. Das haben die Leute vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gesagt, erzählt sie.