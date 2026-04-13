Frank Peter ist recht zufrieden mit seinen beiden Rhönschaf-Böcken, die er zur Auktion auftreiben wird. „Sie haben den typischen Glanzkopf und sind ohne Hornansätze, auch die Wolle ist weiß und grob gekräuselt“, sagt der Züchter aus Dermbach und spricht von „schönen Fundamenten“. Die Tiere stehen stabil und haben keine X-Beine. Und so soll es sein. Er würde ihnen wohl eine 8 geben – 9 gilt als Höchstnote. „Wir müssen abwarten, was rauskommt in Tiefenort.“ In dem Ort am Fuße der Krayenburg geben sich am 17. und 18. April Schafzüchter aus sieben Landesverbänden ein Stelldichein. Sie treiben rund 100 Böcke auf, die dort möglichst einen Käufer finden sollen. Es ist die 33. Gemeinsame Prämierungs- und Absatzveranstaltung für Zuchtschafe der Rassen Rhönschaf und Coburger Fuchsschaf. Doch auch weitere Landschafrassen werden mit dabei sein.