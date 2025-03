Eberl empfiehlt für das Gastspiel in Leverkusen Aktivität statt Passivität. "Es ist nicht in der Bayern-DNA, einen Vorsprung zu verwalten. Im besten Fall machen wir auch ein Tor", sagte er. Und wenn das Champions-League-Viertelfinale am Dienstagabend in der BayArena gebucht wird, werden Müller und Co. danach auch wieder lächelnd auf der Hotel-Couch sitzen.