Nach Bronze 2021 in Altenberg, dem Sturz 2023 in St. Moritz sowie Silber 2024 in Winterberg raste das Duo Nolte/Levi endlich zu Gold. "Der Titel hat uns noch gefehlt, wir sind einfach nur happy", meinte Nolte, während ihre Anschieberin und Freundin Levi meinte: "Einfach nur geil."