Buckwitz hadert etwas

Die als Gesamtsiegerin im Weltcup angereiste Buckwitz konnte auf der schwierigen Bahn am Mount van Hoevenberg, die mit 20 Kurven die höchste Anzahl weltweit hat, nicht an ihre besten Saisonleistungen anknüpfen. Schon zur WM-Halbzeit brachte sie es auf den Punkt: "Ich wusste, dass es schwierig wird hier in Lake Placid, es ist ja nicht wie auf einer Heimbahn in Winterberg oder Altenberg." Im letzten Lauf gelang ihr fahrerisch der beste Durchgang.