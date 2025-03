Angriff von Buckwitz kam zu spät

Weltcupgesamtsiegerin Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen, die mit drei Weltcupsiegen in die Saison gestartet war, konnte sich am zweiten Wettkampftag um zwei Plätze auf Rang fünf verbessern. Der letzte Lauf war mit der zweitbesten Zeit am erfolgreichsten. Doch der Angriff kam zu spät. "Ein versöhnliches Ende, ich bin happy. 80 Prozent waren gut, 20 Prozent nicht in der Bahn. Mit den Startzeiten konnte ich zufrieden sein", sagte die Potsdamerin und kündigte im Zweierbob einen Angriff an: "Es wird viel besser werden als im Monobob."