Das Wetter spielt in diesen Tagen ein bisschen verrückt am WM-Ort Lake Placid. In der Wintersporthochburg im US-Bundesstaat New York pendeln die Celsius-Werte zwischen zweistelligen Minus- und einstelligen Plusgraden. Das macht die ohnehin schwierige Kufenauswahl der Skeleton- und Bobpiloten noch komplizierter.