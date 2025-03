Dominator Friedrich kontert

Im vierten Lauf bei Schneefall legte Lochner mit 5,01 Sekunden am Start erneut vor, fuhr fast Ideallinie im Eiskanal und jubelte schon im Ziel, obwohl Friedrich noch oben am Start stand. Friedrich lag zwischendurch schon einige Hundertstel zurück. Lochner setzte schon zum Freudensprung an, doch dann holte Friedrich in Manier eines Dominators in den letzten Kurven wieder auf und holte zusammen mit dem Viererbob seinen insgesamt 15. WM-Titel "Wie macht er das nur?", rief Lochner und feuerte seinen Helm auf den Boden. "Es war das härteste Rennen, an das ich mich erinnere. Wenigstens haben wir den Bahnrekord", meinte Lochner.