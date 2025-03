Bob-Weltmeisterschaft: Nolte schnuppert am Titel

Die Peking-Olympiasiegerinnen Laura Nolte und Deborah Levi stehen vor ihrem ersten WM-Titel. Nach Bronze 2021 in Altenberg, dem Sturz 2023 in St. Moritz sowie Silber 2024 in Winterberg greift das Duo bei den Titelkämpfen in Lake Placid nach Gold im Zweierbob. Vor den beiden abschließenden Läufen drei und vier führt die Winterbergerin Nolte mit 0,23 Sekunden Vorsprung vor Kim Kalicki aus Wiesbaden, die mit Leonie Fiebig fährt. Titelverteidigerin Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen liegt mit Anschieberin Kira Lipperheide zur WM-Halbzeit auf Rang drei.