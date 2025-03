Bob-Weltmeisterschaft: Nolte hüpft durch den Eiskanal

Weltcup-Gesamtsiegerin Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen, eine ausgewiesene Monobob-Expertin, verbesserte sich am zweiten Wettkampftag um zwei Plätze auf Rang fünf. Der letzte Lauf der gebürtigen Berlinerin war mit der zweitbesten Zeit am erfolgreichsten, doch der Angriff kam zu spät. „Ein versöhnliches Ende, ich bin happy. 80 Prozent waren gut, 20 Prozent nicht in der Bahn. Mit den Startzeiten konnte ich zufrieden sein“, erklärte die 30-Jährige und sagte für das bevorstehende Wochenende einen Angriff im Zweierbob-Wettbewerb voraus, in dem sie Titelverteidigerin ist: „Da wird es viel besser werden als im Monobob.“