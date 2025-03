Wer holt sich den Titel – Johannes Lochner oder doch wieder Francesco Friedrich? Das ist die große Frage vor dem Viererbob-Wettbewerb der Männer bei der Weltmeisterschaft in Lake Placid. In insgesamt vier Läufen an diesem Freitag und am Samstag (jeweils 13 und 14.45 Uhr) entscheidet sich, wer im großen Schlitten die Nummer eins der Welt ist. „Es geht, wenn alles so weiterläuft, für unser Team um die Goldmedaille oder eine mögliche Goldmedaille“, blickt Bundestrainer René Spies optimistisch voraus.