Bund Naturschutz kritisiert Projekt als überzogen

Es gibt aber auch Kritik. So lehnte der Bund Naturschutz (BN) den geplanten Wiederaufbau ab. Das Projekt sei völlig überzogen und müsse deutlich heruntergefahren werden. So eine Unwetterkatastrophe am Königssee könne sich auch jederzeit wiederholen. Zudem fürchtet der BN auch um das Landschaftsbild in Nachbarschaft zum Nationalpark Berchtesgaden und dem Königssee, einem beliebten Ausflugsziel.