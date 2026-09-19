Wenn Matthias Höpfner an die Anfänge des Bob Racing Clubs (BRC) Thüringen vor gut zehn Jahren zurückdenkt, stand in der Geburtsstunde vor allem ein Gedanke im Zentrum: Sie wollten es einfach besser als vorher machen. „Ich hab’ meine Vorstandsmitglieder – das waren alles Ex-Sportler – zusammengeholt und gesagt: So, jetzt haben wir mal die Gelegenheit, das besser zu machen.“ Der BSR Rennsteig Oberhof, einer der erfolgreichsten Wintersportvereine Deutschlands, war in den WSV Oberhof 05 eingegliedert worden. „Damals war die Voraussetzung nicht so toll für Bob und Skeleton. Rodeln war ein bisschen eine Ausnahme“, erzählt Höpfner, einst selbst Bobpilot und mehrfacher WM-Medaillengewinner. Eine neue Vereinsstruktur sollte her.