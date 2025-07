BOAH!: Ein echter Fortschritt für mehr Nachhaltigkeit im Bananenanbau

Seit diesem Jahr bauen noch mehr Partnerfarmen die Bananen nach den Nachhaltigkeitskriterien des gemeinsamen Bananenprogramms an. Gestartet in Ecuador und Kolumbien, setzen die Programmfarmen nun auch in Costa Rica und Kamerun schrittweise rund 80 gezielte Maßnahmen für mehr ökologische und soziale Nachhaltigkeit um.