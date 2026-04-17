BMW Open US-Ass Shelton und Qualifikant Molcan in München-Halbfinale

Der Weltranglistensechste trifft in der Vorschlussrunde der BMW Open am Samstag nun auf Qualifikant Molcan: Der Slowake setzte sich gegen den ehemaligen Top-Ten-Spieler Denis Shapovalov aus Kanada mit 6:4, 6:4 durch. Zuvor hatte er bei dem Turnier bereits den an Nummer drei gesetzten Kasachen Alexander Bublik sowie den Deutschen Daniel Altmaier bezwungen.