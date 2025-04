BMW Open im Tennis Geburtstagskind Zverev siegt in München - "Beste Woche"

Im zweiten Satz brachte Shelton wieder sein erstes Service nicht durch - es sollte fatal sein für ihn in diesem Endspiel. Zverev wirkte wacher und konzentrierter, immer wieder ballte er zufrieden die Hand zur Faust. Begeistert war auf der Tribüne auch der Bayern-Fußballer Thomas Müller.

Deutsche Final-Niederlage im Doppel

Auch in der Doppel-Konkurrenz gab es ein Finale mit deutscher Beteiligung - aber ohne Happy End. Die topgesetzten Kevin Krawietz und Tim Pütz unterlagen Andre Goransson aus Schweden sowie Sem Verbeek aus den Niederlanden mit 4:6, 4:6.

Erstmals waren die BMW Open in diesem Jahr zum 500er-Turnier aufgestiegen, also in die dritthöchste Kategorie nach den Grand-Slam-Turnieren und den Masters-Events. Die Veranstalter zogen ein begeistertes Fazit und zählten 70.000 Zuschauer in den neun Turniertagen inklusive der Qualifikation.

München-Organisatoren happy: "Wunderbare Woche"

"Der heutige Tag ist die Krönung für diese wunderbare Woche", sagte Turnierdirektor Patrik Kühnen am Ostersonntag. Der neue, provisorische Center Court mit mehr als 6000 Plätzen war jeden Tag ausverkauft - 2027 soll ein fixes Stadion mit Dach her. 2026 steht das Turnier vom 11. bis 19. April im Kalender.