München (dpa/lby) - Zum großen Happy End hat es doch nicht gereicht. Der Münchner Golfprofi Thomas Rosenmüller ist beim Turnier in Eichenried Sechster geworden. Ein mauer Schlusstag brachte den 29-Jährigen auf seiner Heim-Anlage um eine bessere Position und die Chance auf den ersten Sieg auf der DP World Tour. Rosenmüller war als Viertplatzierter mit zwei Schlägen Rückstand auf die Spitze in den vierten Tag gegangen - dann aber spielte der Sportler aus Ismaning nur Par und hatte so keine Chance mehr auf den Coup.