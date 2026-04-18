Trauriger Grund für Cobolli-Tränen

Nach seinem Coup vergrub ein weinender Cobolli das Gesicht hinter einem Handtuch und schilderte im Anschluss, dass am Freitag ein guter Freund aus seinem Tennisclub gestorben sei. "Ich widme ihm das Match", sagte der 23-Jährige. "Ich habe das ganze Spiel an ihn gedacht und an einem harten Tag einen Weg gefunden zu kämpfen. Der Finaleinzug bedeutet mir sehr viel."