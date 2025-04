BMW Open in München Tennis-Macher in München sehr zufrieden: "Wunderbare Woche"

20-Jahres-Vertrag - Neues Stadion in Planung

München hat mit der ATP einen Vertrag über 20 Jahre als 500er-Turnier, wie Fabian Tross vom MTTC Iphitos schilderte. Durch die Aufwertung musste in diesem Jahr ein größerer, provisorischer Center Court mitten auf der Anlage aufgestellt werden. Auch 2026 ist so eine Konstruktion geplant, ehe auf der Anlage am Aumeisterweg ein neues, fixes Stadion mit Dach gebaut werden soll.