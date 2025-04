München - Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in München für eine Überraschung zum Auftakt gesorgt. Der 33-Jährige bezwang den an Nummer sechs gesetzten Jakub Mensik aus Tschechien mit 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Der Profi aus Weinheim folgte Alexander Zverev und Daniel Altmaier als dritter Deutscher in die Runde der besten 16 bei den BMW Open.