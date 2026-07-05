BMW Open Deutsche Golfer verpassen Coup bei Turnier in München

München - Die deutschen Golfer haben einen Heimerfolg beim Turnier in München trotz guter Ausgangslage verpasst. Nach einem mauen Schlusstag wurde Thomas Rosenmüller mit insgesamt elf Schlägen unter Par Sechster. Der gebürtige Münchner war nur zwei Schläge hinter dem späteren Sieger Michael Hollick aus Südafrika in die letzte Runde gegangen. Dort aber unterliefen Rosenmüller dann viele Fehler und die Siegchance war dahin. Mit einem Eagle am letzten Loch - also zwei Schläge weniger als Platzstandard - gelang dem Lokalmatadoren ein versöhnlicher Abschluss.