Über 2130 Tage oder fast sechs Jahre ist es her, dass das Institut für Transfusionsmedizin in Suhl (ITMS) zum letzten Mal zu einem Tag der offenen Tür eingeladen hat. Zuletzt war das am 25. August 2019 der Fall gewesen. Dass es so lange dauerte, bis man Interessierte, und von denen gab es am Samstag doch jede Menge, begrüßten konnte, lag unter anderem auch daran, dass dem ITMS die Corona-Pandemie „dazwischen kam“. Zum anderen liefen seit April letzten Jahres die Arbeiten am Erweiterungsbau des Instituts in der Albert-Schweitzer-Straße. Der wurde zum Ende Mai schlüssel- und funktionsfähig übergeben.