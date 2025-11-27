Einmal Blut spenden und mit einem Rock-Andenken direkt abräumen? Genau das ist Lorenz Weber aus Geisa geglückt. Zwischen dem 2. Januar und dem 30. Juni 2025 hat er zum ersten Mal gespendet – doch das viel wichtigere Datum wird für Weber wohl der 20. November bleiben: In der Gaststätte „Geisschänke“ war der Mann aus Geisa wieder dabei, ließ sich erneut für kranke und verletzte Menschen anzapfen und wurde im Rahmen der Aktion „Blutspenden rockt! Volume 3 - Staffel 1“ als Gewinner einer besonderen Trophäe auserkoren.