Blutspende: Blutkonserven am Uniklinikum Jena werden knapp

Jena (dpa/th) - Am Universitätsklinikum Jena werden Blutkonserven knapp. "Wir müssen zunehmend geplante Eingriffe verschieben, weil die vorhandenen Reserven vor allem für dringende Eingriffe nach schweren Unfällen eingesetzt werden", sagte die Geschäftsführerin des Instituts fürs Klinische Transfusionsmedizin, Silke Rummler. Grund für den Mangel sei die Erkältungswelle und das Winterwetter. Es seien alle Blutgruppen betroffen.