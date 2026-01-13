 
  6. Blutkonserven am Uniklinikum Jena werden knapp

Blutspende Blutkonserven am Uniklinikum Jena werden knapp

Operationen verschoben, Blutreserven fast leer: Warum das Uniklinikum Jena jetzt dringend auf freiwillige Spender angewiesen ist.

Blutspende: Blutkonserven am Uniklinikum Jena werden knapp
1
Die Blutkonserven am Uniklinikum Thüringen werden knapp. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Jena (dpa/th) - Am Universitätsklinikum Jena werden Blutkonserven knapp. "Wir müssen zunehmend geplante Eingriffe verschieben, weil die vorhandenen Reserven vor allem für dringende Eingriffe nach schweren Unfällen eingesetzt werden", sagte die Geschäftsführerin des Instituts fürs Klinische Transfusionsmedizin, Silke Rummler. Grund für den Mangel sei die Erkältungswelle und das Winterwetter. Es seien alle Blutgruppen betroffen. 

Am Uniklinikum würden täglich etwa 80 Blutprodukte benötigt - etwa für Operationen, die Versorgung von Unfallpatienten oder Krebspatienten. Normalerweise umfasse das Blutdepot 600 Konserven. "Mittlerweile ist es jedoch fast leer. Täglich erhalten wir mehr Anforderungen aus unseren Kliniken als Blutkonserven vorhanden sind", so Rummler. 

Es zähle daher jede Spende, ganz unabhängig von der Blutgruppe. In Jena könne in der Bachstraße 18 gespendet werden. Blut spenden dürfe jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren, der mindestens 50 Kilogramm wiegt.