Jede Person, auch Neuspender, die im ersten Halbjahr 2025 Blut, Plasma und/oder Thrombozyten gespendet hat, hat mit jeder einzelnen Spende an einer großen Verlosungsaktion des Instituts für Transfusionsmedizin Suhl (ITMS) teilgenommen. Mit der Chance, eine von acht einzigartigen Trophäen vom Rammstein-Sänger Till Lindemann zu gewinnen. Besonderer Anreiz: Vier dieser acht Unikate waren ausschließlich Erstspendern vorbehalten.