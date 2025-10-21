 
Blutspende-Aktion Heldburger Blutspender gewinnt Rockstar-Gitarre

Ein langjähriger Blutspender aus Heldburg erhält eine besondere Anerkennung.

Blutspender Gunter Steigmeier aus Heldburg (rechts) mit den Überresten der Gitarre, die ihm ITM-Mitarbeiter André Rehmer überreicht hat. Foto: ITM Suhl

Blutspender Gunter Steigmeier aus Heldburg engagiert sich seit Jahrzehnten für das Gemeinwohl. Am 23. September erhielt der 65-Jährige eine besondere Überraschung: eine rote Akustikgitarre, die Till Lindemann am 10. Dezember 2023 in der Lotto Arena in Antwerpen live auf der Bühne spielte. „Ich bin wirklich baff und glücklich. Das gute Stück wird bei mir einen Ehrenplatz bekommen“, sagte Steigmeier über die Gitarre, die Lindemann am Ende des Songs „Knebel“ zerschlagen hatte. André Rehmer, Mitarbeiter für Spenderwerbung und Öffentlichkeitsarbeit, überreichte das Instrument im Vereinshaus des SV Eintracht Heldburg mit einem Echtheitszertifikat des Künstlers.

Blutspender sind Lebensretter

Gunter Steigmeier spendet seit dem 19. März 1992 Blut. Er hat bereits 139 Vollblutspenden in Heldburg geleistet und damit vielen Menschen geholfen. Die Aktion „Blutspenden rockt!“ ermöglichte jedem, der zwischen dem 2. Januar und dem 30. Juni 2025 Blut, Plasma oder Thrombozyten spendete, die Chance auf eine von acht Trophäen des Rammstein-Sängers. Der Suhler Blutspendedienst möchte mit dieser Aktion mehr Aufmerksamkeit für Blut- und Plasmaspenden schaffen.

Dringender Bedarf an Blutspenden

In Deutschland sinkt die Bereitschaft zur Blutspende kontinuierlich. Neuspender sind dringend erforderlich, um ausreichend Blutpräparate bereitzustellen und die Versorgung der Krankenhäuser zu sichern. Besonders in Ferien, an Feiertagen und während starker Erkältungswellen gibt es Engpässe. Menschen mit Blutkrebserkrankungen und Blutarmut sind auf regelmäßige Transfusionen angewiesen. Jährlich erkranken rund 500.000 Menschen in Deutschland an Krebs, viele benötigen Blutkonserven.

Voraussetzungen für Blutspenden

Jeder Erwachsene ohne relevante Vorerkrankungen kann ab 18 Jahren Blut spenden. Frauen dürfen vier Mal, Männer sechs Mal pro Jahr Blut spenden, mit einem Mindestabstand von acht Wochen. Plasmaspenden sind bis zu 60 Mal im Jahr möglich. Termine, Öffnungszeiten und weitere Infos sind im Internet zu finden.

www.blutspendesuhl.de