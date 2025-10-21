Blutspende-Aktion: Heldburger Blutspender gewinnt Rockstar-Gitarre

Blutspender Gunter Steigmeier aus Heldburg engagiert sich seit Jahrzehnten für das Gemeinwohl. Am 23. September erhielt der 65-Jährige eine besondere Überraschung: eine rote Akustikgitarre, die Till Lindemann am 10. Dezember 2023 in der Lotto Arena in Antwerpen live auf der Bühne spielte. „Ich bin wirklich baff und glücklich. Das gute Stück wird bei mir einen Ehrenplatz bekommen“, sagte Steigmeier über die Gitarre, die Lindemann am Ende des Songs „Knebel“ zerschlagen hatte. André Rehmer, Mitarbeiter für Spenderwerbung und Öffentlichkeitsarbeit, überreichte das Instrument im Vereinshaus des SV Eintracht Heldburg mit einem Echtheitszertifikat des Künstlers.