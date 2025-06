Sie sind winzig klein und können doch großen Schaden anrichten: Zecken. Jetzt im Frühling, wenn die Temperaturen steigen, das Grün allerorten sprießt und die Menschen wieder öfter draußen in der Natur sind, beginnt die Zeckensaison – und damit auch die Zeit für die von ihnen am häufigsten übertragenen Krankheiten FSME und Borreliose. Zwei unterschiedliche Krankheiten, die jedoch beide die Betroffenen mitunter ins Krankenhaus befördern können, mit durchaus schweren Verläufen. Neurologe Björn Wito Walther hat in seinen 15 Jahren am Suhler Klinikum schon so manchen Zecken-Patienten behandelt und spricht im Interview über Gefahr, Schutz und Hysterie beim Thema Zecken.