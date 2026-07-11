Wichtig sei deshalb, dass Bürgerinnen und Bürger helfen, die Vorkommen des Insekts einzudämmen, und dass Funde der Mücke gemeldet werden, heißt es aus dem Ministerium. Möglich ist das über Bildeinsendungen per Mail an die Landesuntersuchungsanstalt. Auch ganze Exemplare können eingesendet werden. Um das Insekt eindeutig zu bestimmen, dürfe es nicht beschädigt werden, so Nuß. Am besten sei es, die Mücke mit einem Glas einzufangen und über Nacht ins Kühlfach zu packen. Die so getötete Mücke könne dann etwa in einer Streichholzschachtel versendet werden - an die Landesbehörden oder auch an den sogenannten Mückenatlas. In diesem Projekt untersucht Mückenexpertin Doreen Werner vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) im brandenburgischen Müncheberg seit 2012 Mücken aus ganz Deutschland.