Dresden (dpa/sn) - Neue Mückenarten wie die als Überträger tropischer Krankheiten bekannte Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) und die Asiatische Buschmücke (Aedes japonicus) werden sich auch in Sachsen weiter behaupten. "Die Modellierungen auch für die Tigermücke sind so, dass sie sich hier fest etablieren wird", sagte der Insektenkundler Matthias Nuß der Deutschen Presse-Agentur. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis es weitere Fundpunkte innerhalb Dresdens, aber auch in anderen Ortschaften geben werde, ist sich der Leiter der Abteilung Museum für Tierkunde in den Naturhistorischen Sammlungen Dresden sicher. Zunehmend mildere Temperaturen im Winter begünstigten dies zusätzlich.