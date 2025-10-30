Rio de Janeiro - Nach dem blutigsten Polizeieinsatz in der Geschichte des Bundesstaats Rio de Janeiro mit mehr als 120 Toten hat der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva eine neue Strategie gegen die mächtigen Drogengangs des südamerikanischen Landes angekündigt. "Wir können nicht hinnehmen, dass das organisierte Verbrechen weiterhin Familien zerstört, Einwohner unterdrückt, Drogen verkauft und Gewalt in den Städten sät", schrieb Lula auf der Nachrichtenplattform X. "Wir brauchen koordinierte Maßnahmen, die das Rückgrat des Drogenhandels treffen, ohne Polizisten, Kinder und unschuldige Familien zu gefährden."