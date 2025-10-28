Blutiger Machtkampf Miliz erobert Darfur - Droht dem Sudan der Zerfall?

Welche Ziele verfolgt die RSF - und wie geht sie vor?

Die RSF will ihre Kontrolle in strategisch wichtigen Regionen festigen, aktuell vor allem in Darfur und Kordofan, und sich als legitime politische Kraft etablieren. Letztlich will sie die Regierung im Sudan übernehmen. Offiziell propagiert die RSF Ziele wie Demokratie, Dezentralisierung und Gerechtigkeit, verfolgt in der Praxis aber vor allem die Sicherung von Macht, Ressourcen und politischem Einfluss. Die Miliz ist für brutale Verbrechen bekannt, einschließlich des Niederbrennens ganzer Dörfer, Folter, Massenvergewaltigungen und Hinrichtungen. Sie hatte Schätzungen zufolge vor dem Krieg rund 100.000 Kämpfer, die auch als Söldner im Ausland dienten.

Hat US-Präsident Trump sich auch in diesen Konflikt eingeschaltet?

Die USA sind seit Beginn des Konflikts an der Vermittlung von Feuerpausen beteiligt und haben Sanktionen gegen einzelne Akteure verhängt. Kritiker bemängeln aber, dass die USA nie ernsthaft Druck gemacht hätten. Unter US-Präsident Donald Trump kam seit dem Sommer wieder Fahrt auf. Die USA engagieren sich mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten. Ihr Fahrplan setzt auf eine dreimonatige Waffenruhe für humanitäre Hilfe sowie einen neunmonatigen Übergang zu einer zivil geführten Regierung. Radikale Gruppen sollen ausgeschlossen und regionale Einmischungen zurückgewiesen werden. Der Vorstoß trägt bislang aber kaum Früchte. Al-Burhan hat Verhandlungen mit der RSF ausgeschlossen.