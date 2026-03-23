Blutbuche Schmalkalden: Schutz-Status oder nicht?

Die Blutbuche auf dem Platz „Stadt Stadt Fontaine“ bewegt schon lange die Gemüter – seit dem Beginn der Bauarbeiten für die geplante Terrasse im vergangenen Jahr erst recht. Unter der Rubrik „Leser fragen, Redakteure antworten“ wandte sich Rainer Jahn an diese Zeitung. Er will wissen, weshalb die Blutbuche noch nicht als Naturdenkmal gekennzeichnet wurde. Er erinnert an ein Schreiben des Vereins für Schmalkaldische Geschichte und Landeskunde e. V. von 2015 an die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes, in dem beantragt worden sei, 33 Bäume im Raum Schmalkalden als Naturdenkmale auszuweisen. Doch was ist daraus geworden?