Blutbuche Schmalkalden: Schutz-Status oder nicht?

Blutbuche trotzt Pilzbefall dank natürlicher Abwehrstoffe

Wir gaben die Fragen weiter. Wie aus der Stadtverwaltung Schmalkalden zu erfahren war, wurde im November 2011 an der Blutbuche erstmals eine eingehende Untersuchung durch ein zertifiziertes Gutachterbüro durchgeführt. „Grund dafür war der vorab festgestellte Befall des wulstigen Lackporlings am Stammfuß an der nordwestlichen Seite des Baumes. Der wulstige Lackporling ist ein Schwächeparasit, der durch Weißfäule langsam Holz abbaut“, erklärt Nikolas Flossmann vom Sachgebiet Tiefbau & Grünflächen des städtischen Bauamtes. Aufgrund des Befalls wurde eine Bohrwiderstandmessung veranlasst, um die Restwandstärke und somit die Standsicherheit zu prüfen. „Aus dem Gutachten geht hervor, dass die Blutbuche keine gravierenden Schäden durch den Pilzbefall aufweist. Nachweislich schottet der Baum bis heute den Pilzbefall ab durch natürliche Einlagerung pilzhemmender Stoffe.“