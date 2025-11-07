Blumenzwiebel-Aktion: Damit die Stadt im Frühjahr wieder blüht

„Mit jeder gepflanzten Blumenzwiebel bringen wir nicht nur Farbe in unsere Stadt, sondern setzen auch ein Zeichen für Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und Zusammenhalt“, betonte Strempel. „Politik beginnt nicht erst im Rathaus oder im Landtag – sie fängt dort an, wo Menschen gemeinsam etwas bewegen. Und genau das tun wir hier“, ist er überzeugt.