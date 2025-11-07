Blumenzwiebel-Aktion: Damit die Stadt im Frühjahr wieder blüht

SPD-Ortsvorsitzender Dominik Strempel überreichte dieser Tage erneut zahlreiche Kartons mit Blumenzwiebeln an Kindergärten und Grundschulen, um die Grünflächen in Meiningen und den Ortsteilen zu verschönern.
Auch in diesem Jahr sorgt der SPD-Ortsverein Meiningen mit seiner Blumenzwiebel-Aktion dafür, dass sich die Stadt im Frühjahr wieder von ihrer farbenfrohen Seite zeigt.
Am 30. Oktober war Strempel zu Gast in der Integrativen Kindertagesstätte „Abenteuerland“ in der Landsberger Straße. Gemeinsam mit den Kindern der Waldgruppe wurden dort rund 150 Blumenzwiebeln in die Erde gesetzt. Die Zwiebeln wurden auf dem Gelände verteilt und sollen im kommenden Frühjahr die Hänge und Wiesen rund um die Kita mit bunten Blüten schmücken.
„Die Begeisterung der Kinder war wieder groß. Es ist schön zu sehen, wie viel Freude sie daran haben, selbst etwas für eine bunte Umwelt zu tun“, betont Dominik Strempel. Ziel der Aktion sei es, die Stadt Stück für Stück lebenswerter und farbenfroher zu gestalten.
Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr folgende Einrichtungen an der Aktion: die Kindertagesstätten „Kleine Sandhasen“ Walldorf, „Pusteblume“ Herpf, „Zwergenland“ Henneberg, „Spatzennest am Haselberg“ Sülzfeld, „Märchenwald“ Wallbach, „Werrahüpfer im Park“ in der Innenstadt sowie die Grundschulen „Landsbergblick“ Walldorf, Herpf, Henneberg, „Ludwig-Chronegk“, „Ludwig Bechstein“ und das Regionale Förderzentrum „Anne Frank“.
„Mit jeder gepflanzten Blumenzwiebel bringen wir nicht nur Farbe in unsere Stadt, sondern setzen auch ein Zeichen für Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und Zusammenhalt“, betonte Strempel. „Politik beginnt nicht erst im Rathaus oder im Landtag – sie fängt dort an, wo Menschen gemeinsam etwas bewegen. Und genau das tun wir hier“, ist er überzeugt.