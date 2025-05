Der mittlerweile dritte Teil der Grundstücksflächen im Ilmenauer Wohnbaugebiet Blumenviertel ist in den vergangenen Tagen in die Vermarktung gegangen: Die Stadt hat „Am Friedhof West“ bereits fast alle Baugrundstücke – vorwiegend für Einfamilien-Wohnhäuser – verkauft. Interessenten an den Baugrundstücken konnten sich nach der Planung bereits während der Erschließungsphase melden und vormerken lassen (also ein Grundstück reservieren).