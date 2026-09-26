Blumentradition Die "Königin des Herbstes" hält Hof in Thüringen

Dahlien auch kulinarisch ein Genuss

Dabei ist die Dahlie nicht nur hübsch anzusehen: Ihre Knollen sind auch zum Verzehr geeignet. Der Geschmack variiert je nach Sorte und ist am ehesten mit denen der Topinambur vergleichbar. Die Verarbeitung ist ähnlich wie bei der Kartoffel. Um diese Verwendung der Pflanze bekannter zu machen, hat die Familie Panzer sogar ein eigenes Dahlien-Rezeptbuch erstellt.

Doch wie kam die Dahlie – die bis heute in manchen Regionen auch als Georgine bezeichnet wird – überhaupt nach Thüringen? Die erste schriftliche Erwähnung der Dahlie stammt aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. In Europa zunächst in Spanien kultiviert, habe der Naturforscher Alexander von Humboldt die Dahlie nach Deutschland gebracht, sagt Panzer. Mit der von Christian Deegen gegründeten Handelsgärtnerei und der Entstehung weiterer Gartenbaubetriebe in der Region wurde der Grundstein der hiesigen Dahlientradition gelegt.

Im Jahr 2024 wurde die "Dahlientradition im Mittleren Elstertal" in das Thüringer Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Für die Dahlienzüchter werde das wirtschaftliche Überleben indes immer schwieriger, so Panzer. Da auch der Betrieb des Dahlienzentrums stark auf ehrenamtlichen Leistungen beruhe, sei die Zukunft derzeit nicht gesichert.