Ein frisch gebundener Kranz aus dunklem Tannengrün liegt auf der Theke. Daneben Moos, Werkzeug und schwere, matte Kerzen in Braun- und Beigetönen. Ariane Adam, Inhaberin des Bad Salzunger Blumenladens „Blütezeit“, beugt sich über das Gesteck. Neben ihr steht ihr langjähriger Mitarbeiter Tobias Coppi. Sie halten verschiedene Kerzen an den Kranz, wägen ab. „Welche würdest du jetzt für diesen wählen?“ Es ist eine Szene konzentrierter Handarbeit, ein leises Diskutieren über Farbtöne und Formen, wie es in diesen Novembertagen ständig in dem kleinen, aber feinen Laden in Bad Salzungen stattfindet.