Blumenfest Was Besucher der Landesgartenschau wissen sollten

Mit der Tageskarte ist es auch möglich, nach Verlassen des Geländes wieder hereinzukommen. Voraussetzung: Es geht um die Wiedereinlass am selben Tag und man hat sich vorher einen Handstempel geholt.

Dauerkarten kosten 150 Euro für Erwachsene, 110 Euro für junge Erwachsene, 65 Euro für Jugendliche und 45 Euro für Kinder ab 6 Jahren. Als Gutschein sind die Karten jeweils 5 Euro teurer. Ermäßigungen gelten unter anderem für schwerbehinderte Menschen, Kinder bis 5 Jahre haben freien Eintritt.

Tages- und Dauerkarten berechtigen auch zum Besuch von Veranstaltungen.

Wie kann man sparen?

Vom 1. Juni bis 28. August gibt es ein Feierabendticket für 11 Euro ab 16.30 Uhr, das aber nicht an Wochenenden, Feiertagen oder bei Sonderveranstaltungen gilt. Es ist nur direkt an den Kassen am Gelände erhältlich.

Mit einer Dauerkarte kann das Gelände an allen Veranstaltungstagen besucht werden. Reguläre Dauerkarten gelten übrigens auch als Eintrittskarten für die Landesgartenschauen 2026 in Neuss (Nordrhein-Westfalen), Ellwangen (Baden-Württemberg) und Bad Nenndorf (Niedersachsen).

Die entwertete Tageskarte ermöglicht zudem innerhalb des Zeitraums der Landesgartenschau Rabatte bei einer Reihe touristischer Ausflugsziele in der Region. Darunter sind etwa der Bärenpark in Worbis und der Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich.

Darf Bello mit?

Hunde sind erlaubt, aber für sie müssen ebenfalls Karten gekauft werden: Ein Tagesticket kostet 7, eine Dauerkarte 45 Euro. Die Tiere müssen an kurzer Leine über das Gelände geführt werden. Sogenannte Schlepp- und Flexileinen sind nicht erlaubt.

Und wenn man mal nicht weiter weiß?

Der Besucherdienst der Landesgartenschau ist telefonisch unter +3605 200 51 73 und per E-Mail unter besucherdienst@lgs-leinefelde-worbis.de erreichen. Zudem wurde ein KI-gestützter WhatsApp-Chat eingerichtet, über den häufig gestellte Fragen beantwortet werden können. Zu erreichen ist er unter: https://api.whatsapp.com/send/?phone=15170375354&text&type=phone_number&app_absent=0