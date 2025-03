Simone Werner brauchte am Mittwoch überraschend keinen Schlüssel, um in ihr Blumeneck in Hildburghausen zu kommen – die Tür stand längst offen und hing schief. Die Ursache hat die Polizei rasch ermittelt: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in das Blumengeschäft gegenüber des Krankenhauses in der Schleusinger Straße eingebrochen. Nach Angaben von Anne-Kathrin Seifert, eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Suhl, haben die Täter Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Zum Ausmaß der sonstigen Sachschäden, wie einer zerstörten automatischen Schiebetür, konnte sie bislang keine Angaben machen.