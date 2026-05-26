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Blütenmeer Fast 10.000 Besucher an Pfingsten im Ega-Park

Sommerliches Wetter lockte zahlreiche Gäste in den Ega-Park. Dort gibt es derzeit mehr als 300 Pfingstrosen in unterschiedlichen Farben zu bestaunen.

Blütenmeer: Fast 10.000 Besucher an Pfingsten im Ega-Park
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Fast 10.000 Menschen strömten am langen Pfingstwochenende in den Ega Park. (Archivbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Erfurt (dpa/th) - Am langen Pfingstwochenende haben 9.808 Menschen den Ega-Park in Erfurt besucht. Nach Angaben des Parks kamen damit fast 3.700 Menschen mehr in die Anlage als zu Pfingsten 2025. Damals zählten die Stadtwerke 6.118 Besucherinnen und Besucher. Zu bestaunen gab es ein Meer aus Pfingstrosenblüten. Den Angaben zufolge sind im Park derzeit mehr als 300 dieser Pflanzen in Weiß, Gelb, Rosa oder Pink zu sehen. 

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Der Ega-Park feiert in diesem Jahr sein 65-jähriges Bestehen. Er war einst aus der ersten internationalen Gartenbauausstellung der sozialistischen Länder hervorgegangen. Auch das dortige Deutsche Gartenbaumuseum wird 65. Im vergangenen Jahr zählte der Park, der als eine der besucherstärksten Einrichtungen Thüringens gilt, rund 549.300 Besucherinnen und Besuchern.