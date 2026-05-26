Blütenmeer: Fast 10.000 Besucher an Pfingsten im Ega-Park

Erfurt (dpa/th) - Am langen Pfingstwochenende haben 9.808 Menschen den Ega-Park in Erfurt besucht. Nach Angaben des Parks kamen damit fast 3.700 Menschen mehr in die Anlage als zu Pfingsten 2025. Damals zählten die Stadtwerke 6.118 Besucherinnen und Besucher. Zu bestaunen gab es ein Meer aus Pfingstrosenblüten. Den Angaben zufolge sind im Park derzeit mehr als 300 dieser Pflanzen in Weiß, Gelb, Rosa oder Pink zu sehen.