Dauerkarten kosten 150 Euro für Erwachsene, 110 Euro für junge Erwachsene, 65 Euro für Jugendliche und 45 Euro für Kinder ab 6 Jahren; für Hunde 45 Euro. Als Gutschein sind die Karten jeweils 5 Euro teurer. Ermäßigungen gelten unter anderem für schwerbehinderte Menschen, Kinder bis 5 Jahre haben freien Eintritt.
So gibt es günstigere Varianten
Bis Ende Februar werden Dauerkarten vergünstigt im Vorverkauf angeboten. Zudem gibt es vom 1. Juni bis 28. August ein Feierabendticket für 11 Euro ab 16.30 Uhr, das nicht an Wochenenden, Feiertagen oder bei Sonderveranstaltungen gilt.
Spielplätze und Grünanlagen bleiben, Wohngebiet entsteht
Nach dem Ende der LGS sollen etwa Toiletten, Gastronomiezelte sowie Pavillons verschwinden. Die Park- und Grünanlagen aber bleiben dauerhaft. Dazu zählen etwa Wege, Aufenthaltsflächen, aber auch Spiel- und
Bewegungsangebote. Ein Teilbereich solle später als Schulgärten genutzt werden, erklärt Tasch.