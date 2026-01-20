Mit dem sogenannten Tüffers Garten hat sich auch auf einem weiteren Standort der LGS schon einiges getan. Dort wurde etwa ein Gebäude neu errichtet, in dem Gastronomie einen Platz findet und das nach der LGS für Vereine und als Café genutzt werden soll. Im angrenzenden Lunapark stehen neue Sportanlagen und mehrere Hundert Bäume und Sträucher wurden neu gepflanzt.