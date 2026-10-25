Sportvereine als "Motor unserer Gesellschaft"

Nun freue man sich "über mehr als 700.000 neue, aktive Sportlerinnen und Sportler in den Vereinen", sagt Amon: "Der Lifestyle und das Mindset der Bevölkerung haben sich grundlegend gewandelt hin zu einem bewussten, gesunden und aktiven Leben. Dabei spielen die Sportvereine eine Schlüsselrolle als Motor unserer Gesellschaft."