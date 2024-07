Vom 1. bis zum 4. Juli besuchten Caro und Martin, die Gründer des renommierten Reiseblogs „We travel the world“, die Region und berichteten auf ihren überregional bekannten Social-Media-Kanälen über alles, was sie hier in der Prachtregion erlebten. Die beiden Weltenbummler übernachteten in Schmalkalden und Meiningen und unternahmen von dort aus zahlreiche Ausflüge in die Umgebung. Mittlerweile haben Caro und Martin auch einen umfangreichen Reisebericht auf ihrem Reiseblog in der Rubrik „Unsere Tipps für die schönsten Orte in Deutschland“ veröffentlicht. Hier steht Schmalkalden-Meiningen momentan als neuster Beitrag zum Thema an erster Stelle. Wer den Reisebericht nachlesen möchte, findet ihn unter www.wetraveltheworld.de/schmalkalden-meiningen/