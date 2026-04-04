Die Stadtwerke Meiningen führen bis voraussichtlich 10. April umfangreiche Modernisierungs- und Wartungsarbeiten an der Heißwasseranlage des Blockheizkraftwerkes Goethestraße durch. Im Zuge dieser Maßnahmen wird unter anderem der Brenner eines Heizkessels erneuert. Darüber hinaus erfolgen Anpassungen an den Versorgungsleitungen sowie an der elektrischen Steuerung. Ziel ist es, die Betriebssicherheit weiter zu erhöhen, die Anlage technisch zu modernisieren und die Wärmeversorgung langfristig zuverlässig zu sichern.